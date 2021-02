Zmiany zasad szczepienia AstraZeneką. Dostaną ją starsi nauczyciele

– Chciałbym przekazać najnowsze informacje dotyczące szczepień, które mają wpływ, przekładają się na szczepienia przede wszystkim nauczycieli, ale nie tylko – mówił dziś szef kancelarii Premiera.

Michał Dworczyk sprecyzował, że po konsultacjach ze środowiskami medycznymi, z ekspertami, minister zdrowia „wydał wytyczne w formie komunikatu, który stwierdza że szczepionką firmy AstraZeneca mogą być szczepione wszystkie osoby urodzone w roku 1956 oraz młodsze”. - To oznacza że szczepionką AstraZeneca będziemy szczepić wszystkie osoby od 18. do 65. roku życia – stwierdził przekazał.

Zapisy nauczycieli do 65 lat od poniedziałku

Dworczyk dodał, że „zapisy nauczycieli, opiekunów, żłobków, które zaczną się w poniedziałek, będą już uwzględniały osoby starsze, powyżej 60. roku życia, czyli te, które do tej pory nie mogły się szczepić”. - No i w konsekwencji rozwiąże to problem, który był dla wielu nauczycieli właśnie poważny i polegający na tym, że młodsze koleżanki, młodsi koledzy szczepili się, a nauczyciele powyżej 60. roku życia tych szczepionek nie mogli przyjmować – tłumaczył minister. - Ta zmiana jest wynikiem ciągle napływających informacji medycznych, wyników badań, które powodują, że kolejne kraje podwyższają wiek osób, które mogą być szczepione szczepionką AstraZeneca – dodał.