Zmiany w ZUS-ie 3.01.2022, które dotkną każdego. Co warto wiedzieć?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

@Ela09223293 Nasz adres mailowy to [email protected] W razie potrzeby wiadomość jest kierowana do właściwego oddziału. Zgodnie z przepisami wniosek musi zawierać oryginalny podpis osoby upoważnionej, dlatego skan wniosku przesłanego mailem nie może być przyjęty.

@Ela09223293 W tej sytuacji wniosek o ponowne obliczenie emerytury może przesłać pocztą tradycyjną albo upoważnić pisemnie bliską osobę, by złożyła taki wniosek w jego imieniu w placówce ZUS.

@PJozwiak_1 Kalkulator możemy udostępnić dopiero pod koniec stycznia, bo wtedy będzie znana wysokość przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał. Jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia składki zdrowotnej. Term płatności składek za styczeń dla jednoosobowych firm mija dopiero 20 lutego.

@WojciechLyskawa OK. W razie wątpliwości postaramy się pomóc.

@WojciechLyskawa Zachęcamy do rejestracji w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (#PUE) i włączenia w niej aplikacji ePłatnik. Aplikacja zawiera kreator dokumentów rozliczeniowych.

📌 Zmiany w #zasiłki, które weszły w życie 1⃣ stycznia, to m. in. prawo do świadczeń mimo spóźnienia w opłacaniu #składki⬇️

https://t.co/sG0iMf1VFY

Więcej o nowościach w naszym filmie📺

#zasiłek #przedsiębiorca #praca #zwolnienielekarskie #eZLA #macierzyński https://t.co/c4HwLmMRNy