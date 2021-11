Zmiany w ZUS-ie 15.11.2021, które dotkną każdego. Co warto wiedzieć?

@skuterpl @trochefit Do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych konieczne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - bez względu na wiek. Natomiast osoby, które ukończyły 75 lat, otrzymują dodatek pielęgnacyjny.

@trochefit Precyzujemy: by otrzymać to świadczenie, trzeba mieć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy bez stwierdzonej niezdolności do samodzielnej egzystencji nie daje prawa do 500+.