Zmiany w ZUS-ie 10.01.2022, które dotkną każdego. Co warto wiedzieć?

@m3tamafetamina Tryb studiów (dzienny czy zaoczny) nie ma znaczenia. Prawo do renty rodzinnej przysługuje do ukończenia 25 lat. Jeżeli 25 urodziny przypadną na ostatni rok studiów w szkole wyższej, to rentę przedłużamy do zakończenia tego roku studiów. Więcej o rencie: https://t.co/XMFuW5UJYR