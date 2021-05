Zmiany w szczepieniach przeciw COVID-19 dla osób z niepełnosprawnością. "Będą mogli zaszczepić się poza kolejką"

NOWE 12 tysięcy zł na dziecko. Od kiedy i dla kogo nowe świadczenie [proponowane zasady - 19.05.2021]

Już od 2022 roku ma być wypłacane nowe świadczenie, którego suma to 12 tysięcy złotych. Będzie ono przyznawane na drugie i kolejne dzieci między 12. a 36. miesiącem życia. Świadczenie pod nazwą Kapitał Opiekuńczy, które niektórzy określają jako "12 tysięcy plus", to jedno z ważniejszych założeń zaprezentowanego niedawno Polskiego Ładu - wielkiego programu reform rządu Zjednoczonej Prawicy. Kto dostanie pieniądze, jak będą one wypłacane na konta rodziców? O tym poniżej.