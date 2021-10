Zmiany w rządzie. Trwa posiedzenie kierownictwa PiS

Bielan ujawnia nazwiska przyszłych ministrów

Lukę po partii Jarosława Gowina może wypełnić m.in. Partia Republikańska założona przez europosła Adama Bielana, byłego polityka Porozumienia.

Lider Partii Republikańskiej pytany był w poniedziałek na antenie Radia Zet, kiedy spodziewać możemy się zmian w rządzie. – To wspólna decyzja oczywiście przywódców Zjednoczonej Prawicy, ale przede wszystkim, już w sensie technicznym, premiera i prezydenta, bo to premier wnioskuje do prezydenta i głowa państwa powołuje ministrów. Z ramienia Partii Republikańskiej w rządzie będą zasiadać dwaj politycy. Oprócz Kamila Bortniczuka, będzie to Michał Cieślak, który już w tej chwili jest członkiem Rady Ministrów – przekazał Adam Bielan.