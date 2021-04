Zmiany w programie szczepień. Dworczk: 10 razy więcej zawodów dopuszczonych do podawania szczepionki Leszek Rudziński

Szef KPRM przekazał, że dzisiaj zostanie opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia dzięki któremu zostanie poszerzony dostęp do szczepień i do kwalifikacji do szczepień. - Jest to jeden z kroków w kierunku przyspieszania procesu szczepień, upraszczania procedur. Dość powiedzieć, że jeśli chodzi o kwalifikację, to o ile do tej pory kwalifikować do szczepienia mógł wyłącznie lekarz i to była taka polska specyfika, o tyle 10 razy więcej osób, zawodów będzie dopuszczonych do kwalifikacji i dołączymy w ten sposób do bardzo wielu krajów, które w taki sposób prowadzą szczepienia – mówił.