Zmiany w Polskim Bonie Turystycznym. Realizacja będzie możliwa również bez noclegu

Nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym ma - zdaniem twórców - zwiększyć efektywność programu i objąć wsparciem większą grupę przedsiębiorców rejestrujących się w bazie podmiotów przyjmujących płatności bonami.

Pierwotnie PBT dotyczył noclegów w obiektach turystycznych oraz imprez turystycznych z minimum jednym noclegiem, organizowanych przez operatorów turystycznych lub organizacje pożytku publicznego. Po wprowadzanych zmianach, bony będą mogły służyć również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty - czytamy w komunikacie.

Operatorzy turystyczni i organizacje pożytku publicznego będą mogli dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in. usługi przewodnickie zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych. W ten sposób bon może pomóc nie tylko właścicielom obiektów i osobom bezpośrednio w nich zatrudnionym, ale także pracownikom szerzej rozumianej branży turystycznej: pilotom wycieczek, przewodnikom, instruktorom i animatorom czasu wolnego czy osobom odpowiadającym za transport i wyżywienie. Nowelizacja stanowi motywację do pakietowania usług, by jak najwięcej przedsiębiorców i specjalistów mogło pozostać aktywnymi zawodowo. W ten sposób program uwzględnia specyfikę zorganizowanego wypoczynku: wycieczek szkolnych, obozów sportowych, zielonych szkół i półkolonii - napisano.