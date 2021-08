Zmiany w Kpa. RPO rozważa złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Marcin Wiącek w rozmowie z „Dziennikiem Gazeta Prawną” podkreślił, że przyjęte przepisy przejściowe naruszają zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego w nim prawa. – Tak naprawdę uzależniają one sytuację obywateli, którzy wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji, od wydolności i sprawności aparatu administracyjnego. Stawia to obywateli w nierównej pozycji z przyczyn od nich niezależnych. Dlatego też rozważam zaskarżenie tych regulacji do TK – mówi dziennikowi rzecznik praw obywatelskich.