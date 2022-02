Zmiany w Kodeksie Pracy. Minister Maląg zapowiada wprowadzenie nowych urlopów

Wśród zapowiadanych zmian, znalazło się m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego. - Dziś są to 32 tygodnie, jeśli rodzi się jedno dziecko. Będzie jeszcze 9 tygodni, ale urlopu niepodzielnego, czyli tylko do wykorzystania przez ojców - mówiła w Jedynce Polskiego Radia minister Maląg.

- Ta dyrektywa zakłada też wprowadzenie nowych urlopów. 5 dniowego, bezpłatnego urlopu opiekuńczego, oraz urlopu od siły wyższej, do 16 godzin w ciągu roku, on jest płatny do 50 proc. - tłumaczyła.

- Elastyczna i zdalna praca musi być dokładnie zdefiniowana w pisemnym porozumieniu między pracownikiem i pracodawcą. Nie może być tak, żeby pracownik był 24 godziny na dobę w dyspozycji pracodawcy, bo pracuje zdalnie - zaznaczyła minister rodziny i polityki społecznej.