Zmiany w Kancelarii Prezydenta. Kto będzie wspierał głowę państwa?

Kancelarię Prezydenta miał opuścić także jej wiceszef Paweł Mucha. Jednak, jak donosi dziennik, miał on wraz z grupą innych urzędników prosić Andrzeja Dudę o pozostanie na urzędzie. Według informacji „Wyborczej” za Muchą wstawiła się małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda, która miała przekonywać głowę państwa, że potrzebna jest „ciągłość” w administracji. Ostatecznie Paweł Mucha ma pozostać na stanowisku.

Z nieoficjalnych informacji medialnych wynika, że do zaprzysiężenia dojdzie o godz.15.30.

W Kancelarii pozostaną na obecnych stanowiskach także szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski i sekretarz stanu Błażej Spychalski.

Z kolei portal 300polityka donosi, że do ekipy prezydenta dołączy także Łukasz Rzepecki. Polityk blisko związany z byłą premier z Beatą Szydło ma objąć funkcję doradcy ds. społeczeństwa obywatelskiego, młodych i sędziów pokoju.

Rzepecki to były poseł PiS, który za poprzedniej kadencji został zawieszony w prawach członka partii, a następnie wykluczony z klubu parlamentarnego ugrupowania za głosowanie niezgodnie z linią partii (głosował m.in. przeciwko forsowanemu przez PiS podniesieniu opłaty paliowej oraz opowiedział się za uchyleniem immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu). Po wykluczeniu z PiS przystąpił do klubu poselskiego Kukiz’15. Nie wystartował o ostatnich wyborach do Sejmu.

Do składu Kancelarii dołączyć ma także inny stronnik Szydło - Piotr Ćwik. Miałby on objąć stanowisko ministra, ale na razie nie wiadomo, jaką rolę będzie pełnił.