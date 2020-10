Zmiany w Kancelarii Prezydenta. Grażyna Ignaczak- Bandych szefową Kancelarii Prezydenta

- Pan prezydent odwołał dotychczasową szefową Kancelarii Prezydenta Halinę Szymańską i powołał jednocześnie na szefa Kancelarii Prezydenta panią Grażynę Ignaczak- Bandych- powiedział podczas konferencji prasowej w środę rzecznik prezydenta. - To jest ta chyba najważniejsza zmiana do której dzisiaj doszło- dodał.

- Pan prezydent powołał na stanowiska sekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta RP także kolejne osoby: panią Małgorzatę Paprocką a także pana Piotr Ćwika- mówił rzecznik prezydenta. - Prezydent powołał także doradców: poseł Łukasz Rzepecki został doradcą prezydenta. Doradcą prezydenta została także Anna Surówka- Pasek- dodał.

- Tych zmian jest sporo, natomiast one są zupełnie naturalne. to jest taki czas, kiedy do tych zmian dochodzi- mówił Spychalski.

Nowe stanowiska: