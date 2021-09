Zmiany podatkowe w Sejmie. Kowalczyk: „Zmiana rewolucyjna”. Leszczyna: „Zabiorą jednym, żeby dać innym”

Wiceminister finansów Jan Sarnowski, prezentując rządowy projekt wskazał, że do najważniejszych zmian w ustawach podatkowych należy podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł i zmiany w ryczałcie. - W efekcie zmian podatku nie będą płacić zarabiający płacę minimalną, o połowę spadnie liczba osób płacących podatek według drugiej stawki podatkowej. Z obniżki skorzysta 18 mln Polaków, a w efekcie zmian w kieszeniach Polaków zostanie 16,5 mld zł – przekonywał polityk.