Zmiany na rynku e – commerce. W Polsce coraz popularniejsi będą smart speakerzy

Sprzedaż internetowa to w Polsce rynek, który nieustannie się rozrasta. Według raportu Gemius, w 2017 r. 54 proc. z pośród 26,5 mln internautów w Polsce robiło zakupy za pośrednictwem Internetu, co jest wzrostem o 4 p.p. w stosunku do roku 2016. Wartość polskiego ryku e-commerce wyceniona została na ok. 40 mld zł, natomiast do końca 2020 r. ma to być aż 70 mld zł. Do tak gwałtownego zwiększenia wartości może przyczynić się popularyzacja inteligentnych asystentów głosowych, którzy już dziś za oceanem stanowią ważna część sprzedaży internetowej, nazwaną „v-commerce”. W Stanach Zjednoczonych już 57 proc. osób posiadających smart speakera dokonało za jego pośrednictwem transakcji w Internecie1. Daje to ponad 22 mln kupujących – niewiele mniej niż liczba Polaków korzystających z Internetu. Takie wartości wyjaśniają, dlaczego amerykańscy sprzedawcy chętnie wchodzą we współpracę z twórcami takich urządzeń.