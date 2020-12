Zmiany dla prowadzących jenoosobowe firmy. Będą lepiej chronieni

Jakubiak: Ziobro chce nas wszystkich przekonać, że byłby silnym prezydenta

Zbigniew Ziobro, od kiedy go pamiętam, walczy o przywództwo. Walczył z nami, potem wyprowadził z PiS ludzie do Solidarnej Polski – to wszystko w ramach tak zwanej walki młodych. Zbigniew Ziobro walczy z każdym, kogo uważa za silniejszego od siebie, czy uważa za zagrożenie dla swojej pozycji. Myślę, że walczy o to, żeby za pięć lat stać się kandydatem tego środowiska w wyborach prezydenckich – mówi Elżbieta Jakubiak, były polityk PiS, była minister sportu i turystyki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego