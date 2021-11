Zmiany dla dziennikarzy w strefie przygranicznej. Terlecki: To niezbędne

Podczas konferencji prasowej w Sejmie, wicemarszałek zauważył, że na obszarze przygranicznym z Białorusią obowiązuje jeszcze stan wyjątkowy. – Jak się skończy, niezbędne będą nowe regulacje. Oczywiście nie myślimy w tej chwili, czy rząd nie myśli, o przedłużeniu stanu wyjątkowego, raczej o pewnym uporządkowaniu sprawy dostępu mediów do granicy i do tego obszaru przygranicznego – powiedział.

Terlecki zaznaczył, że szczegóły zostaną przedstawione, kiedy będzie kończyło się obowiązywanie stanu wyjątkowego. – Po pierwsze przypuszczam, że to będą stacje ogólnopolskie telewizyjne, a nie lokalne, a po drugie zobaczymy, bo nie ma jeszcze projektu – mówił.

Jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę, że po stronie białoruskiej są stacje, które zaczynają powielać narrację reżimu Łukaszenki. Ryszard Terlecki podkreślił, że to jest jeden z powodów, dla których byłby ostrożny jeśli chodzi o dostęp mediów do granicy. – Bo u nas też są stacje, które będą powielać propagandę Łukaszenki. Ale myślę, że niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy. Nie chodzi o to, żeby tam robić wielkie zbiegowisko, tylko (dopuścić) przedstawicieli mediów – mówił.