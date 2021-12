Zmiana zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii. Rząd zaostrza przepisy

Ponadto od poniedziałku rano na czerwoną listę podróżną powraca Nigeria, co oznacza, że z tego kraju wjechać będą mogli tylko obywatele Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz rezydenci Wielkiej Brytanii, ale będą musieli po przyjeździe odbyć 10-dniową płatną kwarantannę w jednym z wyznaczonych hoteli. W związku z wykryciem w południowej Afryce wariantu Omikron na czerwoną listę początkowo wpisano sześć państw z tego regionu (RPA, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesoto i Eswatini), a w ostatnią niedzielę dołączyły do nich cztery kolejne (Angola, Malawi, Mozambik i Zambia).

"Ogromnie niefortunne" zmiany

Javid przyznał, że ogłoszone zmiany są "ogromnie niefortunne" dla ludzi, którzy już mieli plany wyjazdowe, ale wyjaśnił, że jest to spowodowane "rosnącą liczbą zakażeń związanych z podróżami". Podkreślił, że nowe wymogi będą tymczasowe. "Chcemy je znieść tak szybko, jak to możliwe" - powiedział minister, dodając, że "szczepionki pozostają naszą pierwszą linią obrony".

Szef resortu zdrowia poinformował też, że dotychczas w Wielkiej Brytanii wykryto ok. 160 zakażeń wariantem Omikron, z czego ok. 130 w Anglii, a 30 w Szkocji. Oznacza to, że w stosunku do piątku ich liczba zwiększyła się o 26.