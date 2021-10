Zmiana imienia, pies Tajniak i inne nieznane fakty z życia księdza Jerzego Popiełuszki

W ostatnich latach swojego życia, duchowny posługiwał w parafii św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu. To tu odprawiał comiesięczne msze święte za Ojczyznę, spotykał się z ludźmi i głosił kazania, które poruszały serca ludzi i budziły nadzieję w czasach komunistycznego reżimu.

1. W wieku 23 lat zmienił swoje imię

Popiełuszko został ochrzczony 16 września 1947 roku, zaledwie dwa dni po narodzinach. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Na chrzcie otrzymał imię Alfons. Mówi się, o tym, że mama Popiełuszki, Marianna, była zafascynowana postacią św. Alfonsa Marii Liguoriego. Ponadto w domu Popiełuszków, często wspominano brata mamy ks. Jerzego - Alfonsa Gniedziejko. Był on żołnierzem Armii Krajowej, walczył z Niemcami, Sowietami, a potem z nową komunistyczną władzą. Uznawany był za rodzinnego bohatera i człowieka niezłomnego.

2. Społecznik z torbą opłatków dla ZOMO-wców

Ks. Popiełuszko przyjaźnił się z robotnikami, dzielił z nimi radości i smutki, był ich przyjacielem. Gdy "Solidarność" spotykała się w Gdańsku, duchowny jeździł do robotników i przywoził im własnoręcznie drukowaną encyklikę Jana Pawła II - "Laborem exercens". Kiedy jego przyjaciele zostali aresztowani przez komunistyczne władze, on bardzo często odwiedzał ich rodziny. Doskonale wiedział jaki koszmar przeżywają. Wpadł więc na pomysł, aby zapakować całą torbę opłatków i udał się z nimi do ZOMO-wców.