Zmarł Siergiej Kowaliow, obrońca praw człowieka, który krytykował Kreml, a Putina nazywał dyktatorem.

Nie żyje Siergiej Kowaliow, były sowiecki dysydent i obrońca praw człowieka. Miał 91 lat. Był on autorem rosyjskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1991 roku , współtworzył stowarzyszenia "Memoriał". Ostro krytykował działania Kremla, Władimira Putina określił jako dyktatora.

W roku 1974 Kowaliowa resztowano zarzucając mu agitację antysowiecką. Spędził wiele lat w obozach pracy, następnie zesłano go na Kołymę. Do Moskwy wrócił w roku 1981 po dojściu do władzy Michaiła Gorbaczowa.