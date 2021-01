Zmarł Papcio Chmiel, twórca Tytusa, Romka i A'Tomka. Henryk Jerzy Chmielewski był powstańcem warszawskim, wychował pokolenia Polaków

Na komiksach Chmielewskiego wychowało się do dziś kilka pokoleń Polaków. Na Twitterze pożegnał go prezydent RP Andrzej Duda. „Na Wieczną Wartę odszedł Papcio Chmiel, Henryk J. Chmielewski - rysownik, autor komiksów (…) . Dla ludzi mojego pokolenia, dorastających kiedyś na Jego komiksach, kończy się jakaś epoka. RiP” – napisał prezydent.

Rysownik urodził się 7 czerwca 1923 r. w Warszawie. W wywiadach mówił, że mieszkał na Starym Mieście, w kamienicy nazywanej Piwnicą Gdańską przy Nowomiejskiej. Zniszczony w 1944 r. budynek nigdy nie został odbudowany po wojnie (na jego miejscu znajduje się dziś zrekonstruowany po wojnie Barbakan). W latach 1930-1936 uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 3 przy ul. Rybaki. W 1936 r. rozpoczął naukę w prywatnym męskim Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego Towarzystwa Przyjaciół Polskich Szkół Średnich przy ul. Marszałkowskiej. Był też członkiem 70 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej.

Po wojnie szybko zaadaptował się do nowych warunków. Już w marcu 1945 r. rozpoczął pracę w Centralnym Zarządzie Przemysłu Włókienniczego jako kreślarz w Wydziale Technicznym oraz rozpoczął naukę w drugiej klasie licealnej prywatnego Gimnazjum im. Duczymińskiego. Karierę graficzną rozpoczął zaś w wojsku, od opieki nad gazetką kompanijną.

Na podstawie zachowanych dokumentów wiemy, już w marcu 1943 r. złożył przysięgę i został żołnierzem AK. Otrzymał dumny pseudonim „Jupiter”. W czasie powstania warszawskiego był żołnierzem w stopniu starszego strzelca w szeregach 7 pułku piechoty AK „Garłuch”. W dniach 1 i 2 sierpnia część żołnierzy „Garłucha” poległa lub w dramatycznych okolicznościach została wzięta do niewoli. Do niewoli dostał się również Henryk Chmielewski.

Po przejściu do cywila w sierpniu w 1947 r. pracował jako rysownik, początkowo w „Świecie Przygód”, następnie w „Świecie Młodych”. W latach 1950–1956 studiował na Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Spod jego ręki wyszło wtedy kilka serii komiksowych, m.in. „Sierżant King z królewskiej konnicy” (1947 r.), „Półrocze bumelanta” (1951 r.) i „Witek sprytek” (lata 1955-1956). Jak wspominał po latach, ich przekaz ideologiczny „zgodny był z duchem epoki”, czyli czysto socrealistyczny w treści i rysunku.

Dlaczego młodzi Polacy tak bardzo pokochali przygody „uczłowieczanej” małpy? Zapewne woleli je od propagandowej nowomowy, która dominowała wokół. Perypetie dwóch przemądrzałych harcerzy - Romka i A’Tomka, którzy ze wszelkich sił starają się z człekokształtnej małpy – Tytusa de Zoo – uczynić wzorowego obywatela PRL, musiały z konieczności być zabawniejsze nić „Teleranek” czy „Zwierzyniec”. Tytus zaś, posiadający, wbrew pozorom, więcej cech ludzkich niż małpich, co i rusz ich zaskakiwał Seria przygód trzech przyjaciół wciąż się rozrastała. Kolejne tomy komiksu to podróże bohaterów w rozmaite dziedziny wiedzy w wymyślnych pojazdach skonstruowanych przez zaprzyjaźnionego prof. T’Alenta. Każda księga umieszcza bohaterów w innej roli. Tytus, Romek i A’Tomek zawsze pakują się w jakieś kłopoty, ale zawsze jakoś udaje się im z nich wybrnąć.

„Miałem bawić, ucząc i uczyć, bawiąc” – mówił Chmielewski w wywiadzie dla „Rzeczypospolitej” w 2013 r. przyznając, ze komunistyczni cenzury bardzo interesowali się przygodami rysowanej przezeń małpki. „Partia nie mogła się zgodzić, żeby komiksy były wydawane na wzór kolorowych zeszytów ze zgniłego kapitalistycznego Zachodu. Wydawnictwo Harcerskie mogło wydawać tylko książki o tematyce harcerskiej, więc siłą rzeczy moje zeszyty musiały być nasycone tematyką wychowawczo-harcerską”.

Papcio Chmiel w popkulturze

Statystyka podaje, że do maja 2010 r. ukazało się 31 części serii komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek”. Papcio Chmiel napisał też autobiografię „Urodziłem się w Barbakanie” (1999 r.) oraz będącą jakby drugim tomem tej biografii, książkę „Tytus zlustrowany” (2007 r.). Trzecia część autobiografii to „Tarabanie w Barbakanie” (rozszerzona wersja pierwszego tomu „Urodziłem się w Barbakanie”) – wydana została pod koniec 2013 r. Chmielewski był również autorem ilustracji do książki Barbary Tylickiej „Generał Ciupinek”.