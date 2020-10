Zmarł ochotnik uczestniczący w testach szczepionki na koronawirusa. Był Brazylijczykiem

Wartość akcji firmy farmaceutycznej AstraZeneca nieznacznie spadła po tym, jak pojawiła się informacja o śmierci ochotnika, który brał udział w badaniu szczepionek na koronawirusa, nad którą pracuje ten koncern, podała amerykańska stacja telewizyjna CNBC

Informację o śmierci ochotnika podał wcześniej brazylijski urząd ds. Zdrowia, Anvisa. Zmarły był Brazylijczykiem. Wiadomość o jego śmierci wyszła od pracowników Federalnego Uniwersytetu w Sao Paulo, który pomaga koordynować badania nad szczepionką w Brazylii.

Informacja pojawia się, gdy amerykańska agencja Food and Drug Administration (FDA), zajmująca się m. in. dopuszczeniem leków na rynek wciąż wstrzymuje kolejną fazę badań klinicznych AstraZeneca w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że firma nie może podać kolejnych dawek szczepionki .

Rzecznik firmy AstraZeneca odmówił komentarza w sprawie brazylijskiego wolontariusza, powołując się na tajemnicę lekarską i przepisy dotyczące badań klinicznych.

Dodał on, że wszystkie znaczące zdarzenia medyczne są dokładnie oceniane przez śledczych oraz, że te oceny nie wywołały żadnych obaw co do kontynuacji trwającego badania.

W oświadczeniu rzecznik Uniwersytetu Oksfordzkiego, który opracowuje szczepionkę z firmą AstraZeneca zawarto, że nie było żadnych obaw o bezpieczeństwo badania klinicznego po ocenie przypadku w Brazylii.