Zmarł dyrektor z CBA, który miał nadzorować Pegasusa. Żaryn komentuje Hubert Rabiega

Zdjęcie ilustracyjne. fot. adam jankowski / polska press

W ostatnich dniach zmarł dyrektor Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który miał odpowiadać m. in. za wdrażanie systemu Pegasus - informuje tvn24.pl. "Jednego świadka mniej. Co za przypadek!" - skomentował Roman Giertych. "Pan mecenas, czuły na punkcie swojego dobrego imienia, nie ma hamulców, by w zw. ze śmiercią drugiej osoby szerzyć insynuacje na potrzeby polityczne" - odpowiedział na to Stanisław Żaryn.