Zmarł Donald Rumsfeld, który jako jedyny dwukrotnie pełnił funkcję szefa Pentagonu. Miał 88 lat

Zmarł Donald Rumsfeld, były sekretarz obrony USA. Miał 88 lat.

Pracował dwukrotnie w administracji amerykańskiej USA: w latach 1974-1977 za kadencji Geralda Forda i w latach 2001-2006 za prezydentury George'a W. Busha

Zmarł w swoim domu w Taos w stanie Nowy Meksyk. Rumsfeld był też kandydatem na prezydenta. Jak pisze AP, reputacja doświadczonego biurokraty i wizjonera nowoczesnej armii amerykańskiej została zniszczona przez długą i kosztowną wojnę w Iraku.

Po przejściu na emeryturę w 2008 r. kierował Fundacją Rumsfelda promującą służbę publiczną i współpracującą z organizacjami charytatywnymi świadczącymi usługi i wsparcie dla rodzin wojskowych i rannych weteranów.

„Remik”, jak go często nazywano, był ambitny, dowcipny, energiczny, wciągający i zdolny do wielkiego osobistego ciepła. Irytował wielu swoim konfrontacyjnym stylem. Znakomity zapaśnik w college'u, Rumsfeld lubił sparingi słowne i podniósł to do formy sztuki; ulubioną bronią był humor.