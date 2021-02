Złote Globy 2021: nominacje. Netflix deklasuje konkurencję. "The Crown", "Mank" - kto jeszcze powalczy o statuetkę?

Lista najbogatszych Polaków 2021 Forbes. Nazwiska miliarderów ujawnione. M.in. Brzoska, Starak, Ziaja. Kogo Forbes umieścił na liście?

Lista najbogatszych Polaków 2021 Forbes. Przybywa miliarderów w Polsce. Przedsiębiorcy z nad Wisły znaleźli sposób, aby pomimo kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, powiększyć majątki. Forbes opublikował listę 100 najbogatszych Polek i Polaków 2021 roku. Dość powiedzieć, że by załapać się do rankingu należało posiadać minimum 649 mln zł, a to o ponad 15 proc. więcej niż w zestawieniu sprzed roku! Poznajcie TOP 20 najbogatszych Polek i Polaków według Forbesa. Uwaga, od sum może zakręcić się w głowie.