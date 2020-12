Złota Piłka. Piłkarz roku FIFA. Lewandowski zasłużył, oni już niekoniecznie. Czasami nawet Messi i Ronaldo

Odwołanie gali Złotej Piłki to wielki cios dla Roberta Lewandowskiego, który był faworytem do wygrania tegorocznego plebiscytu. Tym większy, że w przeszłości wygrywali piłkarze, którym niekoniecznie się ta nagroda należała. Pozostaje mieć nadzieję, że podczas czwartkowej Gali FIFA The Best niespodzianek już nie będzie i to Polak zostanie ogłoszony najlepszym piłkarzem 2020 roku. Zasłużył jak nikt...Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

MIGUEL MEDINA/AFP/East News