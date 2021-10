Zjednoczona Prawica zyska czwartego koalicjanta. "Zakończyliśmy negocjacje"

Marcin Ociepa był gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24. Polityk potwierdził, że jego formacja OdNowa RP zasili szeregi Zjednoczonej Prawicy w Sejmie. Jak dodał, umowa koalicyjna została uzgodniona.

- Ja rozumiem, że według informacji medialnych to głosowanie sierpniowe moje i grupy parlamentarzystów Odnowy były związane z tym, że w zamian za to będę ministrem rozwoju. Jakoś się to nie spełniło, w związku z tym trudno jest mi się odnosić do wszystkich tych plotek (...). Fakty są takie, że dzisiaj zakończyliśmy negocjacje i będziemy czwartym koalicjantem w Zjednoczonej Prawicy – powiedział Ociepa. Jak dodał, w umowie zawarte zostały "kwestie personalne".

Polityk wskazał, że szczegółowe warunki koalicji będą wkrótce uzgodnione i ujawnione.

– My jesteśmy w klubie parlamentarnym. W ramach klubu działamy jako czwarty koalicjant, to jest punkt pierwszy w ogóle tej umowy koalicyjnej, tej preambuły do umowy koalicyjnej, więc wchodzimy jako koalicjant, natomiast zapisy poszczególne, takie szczegółowe będziemy ujawniać na wspólnej konferencji prasowej z panem prezesem Kaczyńskim – podkreślił gość TVN24.