Zjednoczona Prawica z nową umową koalicyjną. Jakie warunki muszą spełnić sojusznicy PiS?

Liderzy Zjednoczonej Prawicy oświadczyli w sobotnie południe, że doszli do porozumienia co do dalszego funkcjonowania koalicji rządzącej i rekonstrukcji rządu. - Wszystko co będzie możliwe zrobienia, do umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione. Nasze porozumienie jest tego gwarancją – zapewniał lider PiS Jarosław Kaczyński. Choć liderzy partii nie ujawnili co znalazło się w podpisanym dziś dokumencie, to pojawiły się już nieoficjalne medialne dośnienia na temat jego treści.

W sobotę w południe w warszawskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali koalicyjnye porozumienie. - Zostało zawarte porozumienie. Jestem głęboko przekonany, że dzisiejszy dzień dobrze zapisze się w naszej historii. Mamy przed sobą trzy lata wyborów parlamentarnych i jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski - oświadczył podczas konferencji prasowej lider PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, „różne mogą być okoliczności, bo wiemy jak jest dzisiaj świat, jak jest sytuacja”. - Ale z całą pewnością wszystko co będzie możliwe zrobienia, do umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione. Nasze porozumienie jest tego gwarancją (…) Przed nami dobra przyszłość – mówił lider PiS.

Lider Porozumienia Jarosław Gowin przekonywał z kolei, że siłą Zjednoczonej Prawicy zawsze był „pluralizm, a równocześnie wewnętrzna jedność”., - Doszliśmy do wspólnych ustaleń dotyczących nowego programu rządowego na najbliższe trzy lata i do wspólnych ustaleń dotyczących nowej struktury. To będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów. Dzięki temu rząd z pewnością będzie funkcjonował sprawniej – tłumaczył.

Gowin dodał, że obecnie przed Polską stoją ogromne wyzwania. - Pandemia i idący w ślad za nią kryzys gospodarczy. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy musieli stawić czoło i jednemu negatywnemu zjawisku i drugiemu. Dlatego porozumienie obozu Zjednoczonej Prawicy i podpisanie dzisiaj umowy koalicyjnej to jest myślę fakt dobry z punktu widzenia nie tylko naszego obozu. To informacja, na którą czekały miliony Polaków. Jestem przekonany, że to porozumienie dobrze przysłuży się Polsce – szef Porozumienia.

Z kolei przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oznajmił, że „ pięć lat, które za nami, to dobre lata dla Polski”, - Dlatego mamy prawo wnioskować, że kolejne lata, które przed nami, to też dobry czas, ale wtedy i tylko wtedy, jeśli będziemy zgodnie współpracować, szanując decyzje Polaków, którzy postawili na Zjednoczoną Prawicę, szanując wzajemnie swoją podmiotowość i wspólne cele, jakie sobie wyznaczyliśmy – mówił minister sprawiedliwości. - Myślę, że ta dobra współpraca jest tą zapowiedzią, którą możemy jeszcze raz powtórzyć, a potwierdzeniem jej jest zawarta umowa i podpisane porozumienie – dodał.

Morawiecki: Przystępujemy do kolejnej fazy realizacji naszego programu W sobotnim wydarzeniu wziął także udział premier Mateusz Morawicki. Szef rządu podkreślił, że cieszy się, iż doszło do bardzo cieszę „potwierdzenia pełnej jedności, stabilności, która dzisiaj jest tak bardzo potrzebna”. - To porozumienie, które zostało zawarte, to również potwierdzenie naszych zobowiązań wobec milionów wyborców i w sumie porozumienie również z naszymi wyborcami co do realizacji naszego programu w kolejnych trzech latach – mówił Morawiecki. - Mamy stabilny rząd, mamy stabilną większość parlamentarną, mamy program. Przystępujemy do kolejnej fazy realizacji naszego programu dla dobra obywateli polskich, dla dobra Polski. Zwyciężyła odpowiedzialność, zwyciężyła Polska – dodał. Co znalazło się w koalicyjnej umowie? Liderzy Zjednoczonej Prawicy nie wyjawili, jakie warunki wprowadza podpisane dziś porozumienie trzech partii. Jednak, jak nieoficjalnie informuje TVN, po rekonstrukcji rządu Solidarnej Polsce i Porozumieniu ma przypaść po jednym resorcie. Ponadto przedstawiciele dwóch partii koalicyjnych mają otrzymać po jednym stanowisku ministerialnym w Kancelarii Premiera.

Ja donosi stacja, PiS nie zagwarantował koalicjantom konkretnych miejsc na listach wyborczych w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, ale zadeklarował z nimi wspólny start. Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin będą musieli również uzgadniać w ramach koalicji wszystkie projekty ustaw, które zgłaszają ich ugrupowania. Jeśli chodzi tzw. Piątkę dla zwierząt, to decyzja o tym, co zrobić z ustawą ma być podjęta dopiero po tym, jak prace nad nią zakończy Senat i kiedy z powrotem trafi do Sejmu. Piątka dla zwierząt przelała czarę goryczy Kryzys w sztegach Zjednoczonej Prawicy trwał już od dawna. Jednak czarę goryczy przelała niesubordynacja koalicjantów PiS dotycząca ustawy o ochronie zwierząt.

Tydzień temu Sejm, po burzliwej debacie, przegłosował ustawę. Za ustawą o ochronie zwierząt głosowało 356 posłów, przeciw było 75, a wstrzymało się 18.

Wśród głosujących za ustawą była większość klubu PiS oraz opozycji. Przeciwko - wszyscy posłowie Konfederacji, większość klubu PSL-Kukiz '15, a także 38 posłów Zjednoczonej Prawicy. Przeciwko głosował także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Nowe przepisy zakazują m.in. hodowli zwierząt futerkowych, wykorzystywania zwierząt w cyrkach, trzymania psów na łańcuchu, ograniczają też ubój rytualny w Polsce. Nocne spotkanie Ziobry i Kaczyńskiego W nocy z poniedziałku na wtorek doszło w tej sprawie do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Jak informował „Fakt”, liderzy partii spotkali się po godz. 19.00 w rządowym kompleksie przy ulicy Parkowej w Warszawie i rozmawiali przez cztery godziny. Informację o spotkaniu potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską minister środowiska i członek Solidarnej Polski Michał Woś. - Według mojej wiedzy do pierwszego spotkania już doszło. Czekamy na następne - powiedział.

Ziobro miał otrzymać „pewne propozycje”, które mają umożliwić mu dalsze funkcjonowanie w ramach Zjednoczonej Prawicy. - Być może nadal nawet na stanowisku ministra sprawiedliwości – mówił portalowi poseł PiS Zbigniew Girzyński. Morawiecki i Gowin o kształcie rządu „Fakt" donosił także, że w czasie gdy Jarosław Kaczyński rozmawiał ze Zbigniewem Ziobrą, doszło również do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z liderem Porozumienia i byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem. Politycy dyskutowali o przyszłym kształcie Rady Ministrów.

Jest porozumienie pomiędzy Kaczyńskim i Ziobrą