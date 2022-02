Zjednoczona Prawica wciąż na wielu frontach walki

W poniedziałek, mimo że wiało i lało, na Nowogrodzkiej zebrał się spory tłum dziennikarzy. Przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości co rusz podjeżdżały rządowe limuzyny. Wysiadali z nich czołowi politycy partii rządzącej, był Jacek Sasin, Marek Kuchciński, Stanisław Karczewski, Małgorzata Gosiewska i Antoni Macierewicz. Wiadomo było, że polecą głowy. Już kilka dni temu prezes Jarosław Kaczyński przyznał, że z Polskim Ładem nie wszystko poszło tak, jak powinno pójść, a nie jest tajemnicą, że ten właśnie program miał zapewnić Zjednoczonej Prawicy wygrane wybory i pozostanie przy władzy.

- Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego. Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli - powiedział prezes Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową.