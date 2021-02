Zjednoczona Prawica. Tak źle w koalicji jeszcze nie było

Toksyczne relacje między Adamem Bielanem a Jarosławem Gowinem to tylko wierzchołek góry lodowej. Zjednoczona Prawica przeżarta jest konfliktami - te zaś mają coraz bardziej destruktywny i paraliżujący charakter w obliczu coraz mniej godnej pozazdroszczenia sytuacji całego obozu władzy

Plan nałożenia podatku na media - ten sam, przeciwko któremu polskie redakcje w ostatnią środę solidarnie protestowały, zakrywając pierwsze strony gazet, wyłączając serwisy internetowe i przerywając nadawanie stacji telewizyjnych i radiowych - niepostrzeżenie okazał się kolejną kwestią zapalną między przeżywającym spory wewnętrzny kryzys Porozumieniem a Prawem i Sprawiedliwością. Partia Gowina dość wyraźnie odcięła się od rządowego pomysłu wprowadzenia podatku. Jednocześnie Gowin miał wystosować dwa listy. Jeden pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, w którym znalazło się żądanie szybkiego potwierdzenia przez szefa PiS, że nie uznaje pretendenta do roli szefa Porozumienia w osobie Adama Bielana. I drugi, do działaczy partii - w którym nie wymieniając nazwiska Bielana Gowin pisze, że „nikt z nas nie ma prawa do szukania na zewnątrz politycznych protektorów - dla korzyści osobistych, kariery i stanowisk”.

- Projekt ten na żadnym etapie nie był z nami konsultowany. Jednocześnie z uwagą wsłuchujemy się w głos mediów i obywateli. Finalne stanowisko Porozumienie Jarosława Gowina przedstawi w najbliższych dniach - napisała w środę o podatku medialnym w oświadczeniu w imieniu swej partii rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. Bez głosów posłów Porozumienia Zjednoczonej Prawicy zabraknie większości do przeforsowania podatku. W partii trwa jednak trwa ostry konflikt, który pośrednio wpływa także na stanowisko jej działaczy wobec podatku od mediów. Sceptyczni wobec są zwolennicy Gowina, z kolei stronnicy Adama Bielana niemal na pewno poszliby w tej sprawie bez większych oporów pod rękę z PiS. Spotkanie zarządu partii w tej sprawie ma się odbyć do końca, pytanie jednak, czy kwestii podatku od mediów nie przysłoni znacznie bardziej paląca dla działaczy sprawa, czyli bój o kontrolę nad Porozumieniem - o którym nieco szerzej za moment.

Rzecz jednak w tym, że na kanwie sporu o podatek medialny sytuacja w Zjednoczonej Prawicy po raz kolejny się komplikuje. W ostatnich miesiącach dzieje się tak coraz częściej. Część tych komplikacji uchodzi uwadze szerszej publiki, część zaś trafia na pierwsze strony gazet - wszystkie razem składają się zaś na permanentny już a wciąż stale się pogłębiający kryzys polityczny, w którym koalicja pogrążona jest przynajmniej od wczesnej jesieni zeszłego roku, czyli od wielkiej batalii o kształt rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego. Tamta rozgrywka była dość szeroko relacjonowana przez media. Nie brakowało w niej ostrych zwrotów akcji i momentów kulminacyjnych a także chwil, w których kluczowym graczom Zjednoczonej Prawicy puszczały hamulce przed kamerami. Ostatecznie jednak cały ten zacięty bój zakończył się rodzajem bardzo trudnego, niesatysfakcjonującego dla żadnej ze stron rozejmu czy też remisu. Zbigniew Ziobro, który w jej trakcie kilkakrotnie podważył pozycję Jarosława Kaczyńskiego, ani nie odszedł z koalicji, ani nie został z niej wyrzucony, stan posiadania jego partii w rządzie pozostał zaś na poziomie odpowiadającym dotychczasowemu. Jarosław Kaczyński kilkakrotnie zachwiał się w oczach szeregów swej partii, ale jego przywództwo zostało co najwyżej lekko - w tamtym momencie - nadwątlone. Prezes PiS wszedł do rządu w nietypowej roli wicepremiera ds. bezpieczeństwa, przyjmując z jednej strony na siebie część bezpośredniej odpowiedzialności za jego działania, z drugiej jednak zajmując w nim pozycję superwizora. Mateusz Morawiecki zachował fotel - nie da się jednak ukryć, że jego polityczna podmiotowość ucierpiała - większość rozstrzygnięć zapadła w tamtej batalii na linii Kaczyński-Ziobro z okresowym uwzględnieniem Jarosława Gowina, ale z pominięciem premiera. Ludzie PiS przyglądali się temu uważnie i wyciągnęli wnioski. Gowin natomiast w trakcie jesiennej wewnątrzkoalicyjnej wojny pozostawał najmniej aktywny - w dużej mierze dlatego, że zdążył się już potężnie narazić Jarosławowi Kaczyńskiemu wymuszając przesunięcie terminu wyborów prezydenckich na lato i po tym musiał się zajmować odbudową swej własnej pozycji po rezygnacji z funkcji wicepremiera.

W efekcie po wczesnojesiennym starciu w koalicji - podczas którego los Zjednoczonej Prawicy kilkakrotnie wisiał na włosku - wszystko wprawdzie zostało chwilowo przyklepane, ale nic nie zostało raz na zawsze załatwione. Od tego czasu konflikt zamiast wybuchać, raczej się tli. Naiwny jednak kto sądzi, że ten żar łatwo przydeptać. Nie, on jest raczej jak niekończący się tygodniami, solidny pożar torfowiska. Nawet kilka metrów pod ziemią wciąż są miejsca, w których jest jak w piecu. Na pierwszych stronach gazet sytuacja w koalicji była więc w grudniu - kiedy działacze Solidarnej Polski sugerowali możliwość wyjścia z sojuszu z PiS ze względu na zawarty w Brukseli kompromis kończący polsko-węgierską szarżę przeciwko tzw mechanizmowi praworządności uzależniającemu wypłaty z unijnego budżetu od stanu prawa w danym kraju członkowskim. Wtedy skończyło się na głosowaniu - w którym większość członków zarządu Solidarnej Polski opowiedziała się za pozostaniem w koalicji.

Ciszej było na temat sytuacji w koalicji na początku stycznia, kiedy wewnątrz PiS toczyły się bardzo wymowne targi dotyczące politycznej przyszłości Mateusza Morawieckiego. Część ważnych polityków Zjednoczonej Prawicy chętnie wtedy dzieliła się z mediami spostrzeżeniami, jakoby losy premiera były już przesądzone. Morawiecki miał według nich pozostawać u steru rządów tylko do końca pandemii, a następnie miała nastąpić wymiana szefa rządu, na kogoś z nową energią, czystą kartą i odpowiednim potencjałem do odbudowy notowań rządu i partii rządzącej - w nieco bardziej korzystnych niż te pandemiczne okolicznościach. W takich politycznych kalkulacjach nie ma nic szczególnie niezwykłego - i w obliczu spadających notowań rządzącego obozu właściwie trudno się dziwić, że PiS zabrał się za analizę różnych scenariuszy ratunkowych. Kiedy jednak do mediów zaczęły trafiać coraz bardziej obfite przecieki na temat przyszłych losów Morawieckiego nie świadczyło to jedynie o słabnącej pozycji premiera, ale także o tym, że w koalicji znów robi się gorąco - bo przecieki dotyczące tak ważnej kwestii to narzędzie z cięższego arsenału wewnątrzkoalicyjnych wojenek. I choć uwaga mediów skupiła się głównie na tym pierwszym.

Chwilę później w mediach znów było głośno na temat wewnątrzkoalicyjnych spięć i sporów. Tym razem chodziło o tryb i skalę luzowania obostrzeń sanitarnych. A czasem wśród tych koalicyjnych przepychanek zdarzają się i działania ocierające się wręcz o polityczny trolling. Tak było na przykład tydzień temu, kiedy chwilę po kilku publikacjach prasowych dotyczących szykowanego przez Mateusza Morawieckiego planu nowego otwarcia dla rządu, poseł Solidarnej Polski Mariusz Gosek skierował do premiera ni mniej ni więcej interpelację ws realizacji wcześniejszej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tego typu zagranie byłoby zręcznym posunięciem ze strony opozycji - bo pytanie o starszy „wielki plan dla Polski” w momencie, w którym premier szykuje kolejny takowy, z pewnością wywoła pewną zrozumiałą - zważywszy na marny stan realizacji „Planu Morawieckiego” - konsternację w KPRM. W wykonaniu koalicjanta to jednak coś więcej niż zwykła polityczna szpila.

Teraz nasza uwaga koncentruje się na partii Gowina - i nic w tym dziwnego. W Porozumieniu trwa momentami barwna rozgrywka między założycielem partii Jarosławem Gowinem i jego stronnikami (strona zdecydowanie większościowa) a Adamem Bielanem i grupą kilku jego zbuntowanych zwolenników (mniejszość, jednak bardzo aktywna). Przed tygodniem Bielan został zawieszony przez zarząd partii, jednak w odpowiedzi zalicytował bardzo ostro - obwieszczając, że mandat Gowina jako szefa partii wygasł, a pełniącym obowiązki w jego miejsce zostaje on sam. Od strony prawnej Bielan ma tu jeden nienajgorzy argument - w 2018 roku rzeczywiście wygasła statutowa kadencja Gowina jako szefa partii, nie odbyły się zaś wybory, w których mógłby on odnowić swoje przywództwo. To z kolei sprawia, że zagranie Bielana może prowadzić do dość długotrwałej batalii w sądzie - który będzie musiał zbadać statut Porozumienia i stan faktyczny - i prawdę mówiąc trudno przewidzieć, co w sensie stricte formalnym może z tego ostatecznie wyniknąć.

W sensie bardziej realnym jest coraz bardziej jasne, że partii nie da się przejąć samymi prawnymi kruczkami. Po stronie Bielana opowiedziało się tymczasem jedynie kilku działaczy Porozumienia - przede wszystkim Kamil Bortniczuk. W ubiegły piątek obaj zostali wykluczeni z partii - oficjalnym powodem było „wielokrotne łamanie statutu”. Burzliwa przeszłość polityczna Bielana - będącego kiedyś jednym z najważniejszych spin doktorów PiS skłania tu do podejrzeń, że cała operacja została autoryzowana na Nowogrodzkiej. Gowin zachował zdecydowanie większościowe poparcie wewnątrz Porozumienia. Gdy tylko kryzys z Bielanem w roli głównej wybuchł, parlamentarzyści partii udzielili mu wsparcia na piśmie. Nie zmienia to jednak faktu, że zamieszanie w Porozumieniu natychmiast wykorzystał silniejszy koalicjant. Kierownictwo PiS twierdzi dziś w kontaktach z działaczami Porozumienia, że ma poważne wątpliwości czy Gowin jest uprawniony do kierowania partią i czy czasem w koalicji nie powinien reprezentować Porozumienia „samozwaniec” Bielan.

Właśnie dlatego Gowin miał napisać list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym zapowiedział wstrzymanie się od udziału w posiedzeniach rady koalicji, aż do momentu w którym PiS z powrotem uzna go za prawowitego i jedynego szefa partii. Jak dotąd w tej materii nie nastąpiło jednak żadne rozstrzygnięcie. Jakie mogą być konsekwencje całej Bielanowej szarży? W wersji maksimum całkiem poważne. - Mam informacje, że już były wstępne rozmowy, kontakty ze strony opozycji z panem Gowinem - mówił w czwartek w rozmowie z WP.pl Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Znów więc do gry wraca temat ewentualnego opuszczenia przez Gowina koalicji i rozpoczęcia współpracy z opozycją - tym razem przeciwko PiS. Prawda jest jednak taka, że realne szanse na to są niewielkie.

Dla Kaczyńskiego planem „B” w wypadku eskalacji konfliktu z Gowinem może być obecnie ponowne zbliżenie z Pawłem Kukizem i jego grupką posłów. Osierocony przez PSL Kukiz błąka się obecnie po obrzeżach sceny i kto wie, czy nie będzie patrzył przychylnie na propozycję nawiązania współpracy z PiS - i tym samym powrotu do jakiegokolwiek znaczenia w polityce.

Gdyby miało dojść do decydującego starcia z Gowinem, perspektywa utrzymywania czy podtrzymywania przy życiu rządów Zjednoczonej Prawicy z pomocą Kukiza mogłaby działać jako dodatkowy straszak na polityków Porozumienia. Choć ewentualne wyjście posłów Gowina (w komplecie) z koalicji pozbawiłoby ją arytmetycznej większości w Sejmie i nie dałoby się tego zrównoważyć nawet głosami grupki kukizowców, na tym gra wcale by się nie kończyła. By przeforsować cokolwiek bowiem, opozycja (od Lewicy po Konfederację) musiałaby głosować w Sejmie w zasadzie jednogłośnie - z dyscypliną równą tej okazywanej przez posłów Zjednoczonej Prawicy. Jest bardzo mało prawdopodobne, by przy tak znacznej rozpiętości światopoglądowej i politycznej parlamentarzystów opozycji, układ „wszyscy przeciw PiS” mógł być efektywny i działać sprawnie w dłuższej perspektywie czasowej. Raz czy dwa, choćby dla czystej satysfakcji głosujących, z pewnością udałoby się zebrać większość przeciwko formalnie mniejszościowej już Zjednoczonej Prawicy. Z czasem jednak każda rozgrywka wymagałaby mozolnych i karkołomnych zakulisowych negocjacji, w których musiałyby zostać uwzględnione interesy i Borysa Budki, i Włodzimierza Czarzastego, i Jarosława Gowina, i Władysława Kosiniaka Kamysza, i Adriana Zandberga, i Krzysztofa Bosaka, i Szymona Hołowni, i Grzegorza Schetyny i… no właśnie, dokładnie o to chodzi, to po prostu praktycznie niewykonalne. Z tak egzotyczną większością możliwe byłoby przegłosowanie zapewne niejednego wotum nieufności i zapewne zablokowanie najbardziej kontrowersyjnych inicjatyw PiS, jednak raczej nie trwałe odsunięcie PiS od sterów rządów.

W tych okolicznościach trudno więc zakładać, że Gowin łatwo zdecydowałby się na opuszczenie koalicji. Z drugiej jednak strony próba „wrogiego przejęcia” Porozumienia została już odparta. Nawet jeśli PiS marzyło się obalenie Gowina i jednoczesne przechwycenie kontroli nad Porozumieniem, to taki zamiar się nie powiódł, a sprawcy zostali niemal złapani za rękę. To nie jest sytuacja, w której dalsza współpraca w koalicji mogłaby się jawić szczególnie różowo. Na coraz dłuższej za sprawą pandemii, Strajku Kobiet, sondażowych notowań i nastrojów oraz tradycyjnych już problemów z Solidarną Polską liście problemów obozu władzy pojawił się właśnie kolejny - równie niełatwy do rozwiązania. Otwarcie kolejnych frontów wewnątrz koalicji oznacza, ze dla PiS i Zjednoczonej Prawicy marzenia o sprawnym powrocie do politycznej kontrofensywy stają się jeszcze bardziej odległe. **** Wszystko to dzieje się w warunkach, w których sondażowa hegemonia obozu rządzącego zdaje się już być przeszłością. Nawet suma poparcia Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji (choć taką zgodną współpracę trudno sobie dziś wyobrazić) nie wykracza najczęściej wiele ponad 40 procent. Od czasu wejścia do sondażowych notowań Polski 2050 trwała przewaga w badaniach preferencji partyjnych utrzymuje się po stronie opozycji. Notowania rządu pozostają na alarmującym z punktu widzenia koalicji poziomie od jesieni. Główną nadzieją Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia - a jest to grono obiektywnie mocno znękane doświadczeniem rządzenia w warunkach drugiej fali pandemii - pozostaje natomiast przygotowywany przez Kancelarię Premiera program „Nowy Polski Ład”, mający stanowić nowe programowe otwarcie dla rządu i jednocześnie strategię dla Polski na wyjście z pandemicznego kryzysu i powrót kraju na ścieżkę wzrostu. Problem w tym, że w warunkach ostrego konfliktu - i to na kilku różnych liniach - w koalicji, myśli o łatwym powrocie samej Zjednoczonej Prawicy na ścieżkę politycznego wzrostu wydają się jeszcze bardziej życzeniowe niż idea, że kolejna prezentacja slajdów wystarczy do odwrócenia sondażowych trendów. Zjednoczona Prawica wydaje się być na coraz prostszej drodze do utraty politycznej inicjatywy.

