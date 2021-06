Zjawiskowe zaćmienie Słońca w czwartek 10 czerwca. Kto przegapił, może zobaczyć transmisję z Poznania [WIDEO]

Wyjątkowe zaćmienie Słońca już 10 czerwca. Kto zobaczy pierścień ognia? O której jest zaćmienie Słońca 10.06. i gdzie je oglądać?

Wyjątkowe zaćmienie Słońca pojawi się na niebie już w czwartek 10 czerwca 2021 roku. Po razu pierwszy od sześciu lat będzie okazja, by zaobserwować to wyjątkowe zjawisko, gdy Księżyc częściowo zaćmi Słońce. O której oglądać zaćmienie Słońca 10.06. i jak się do tego przygotować? Szczęśliwcy zobaczą pierścień ognia. Sprawdź, co trzeba wiedzieć o nadciągającym zaćmieniu Słońca.