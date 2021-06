Ziona Chana, głowa sekty religijnej, zmarł, pozostawiając 38 żon, 89 dzieci i 36 wnucząt. Rodzina mieszka w czteropiętrowym domu w Indiach

BBC News opisuje historię 76-letni mężczyzny uważanego za głowę największej rodziny na świecie. Guru zmarł właśnie w indyjskim stanie Mizoram. Ziona Chana, głowa sekty religijnej, poligamista, zmarł w niedzielę, pozostawiając 38 żon, 89 dzieci i 36 wnucząt.

Wiadomość tę potwierdził główny minister Mizoram, Zoramthanga, który złożył kondolencje na Twitterze „z ciężkim sercem”. Chana podobno cierpiał na cukrzycę i nadciśnienie.

Lekarze poinformowali agencję prasową PTI, że stan Chany pogorszył się w jego wiosce Baktawng Tlangnuam. W niedzielę został przyjęty do szpitala. Tego samego dnia uznano go za zmarłego.

Najciekawsze jest to, że trudno nawet oszacować dokładną wielkość rodziny Chany. Co najmniej jeden raport twierdzi, że miał 39 żon, 94 dzieci, 33 wnuków i jednego prawnuka, co dawałoby w sumie 181 osób.

Tak czy inaczej Ziona Chana i jego rodzina są swego rodzaju lokalną sensacją, przyciągającą turystów do swojej wioski na północnym wschodzie Indii. Niezwykłe życie Chany przez lata trafiało na nagłówki indyjskich gazet.