Ziobro zapowiada rewolucję w sądach. „Uwolnimy 2 tysiące stanowisk sędziowskich”

– Jesteśmy w tym momencie historii, który sprawia, że mamy nadzieję, że zaprezentowana przez nas reforma zostanie wprowadzona w życie, bo sprawnie, dobrze działające sądownictwo, szybko działające, blisko ludzi, dobrze zorganizowane, to warunek dobrze funkcjonującego, demokratycznego państwa – mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej.

Ziobro: Uwolnimy 2 tys. stanowisk sędziowskich

Jak przekonywał, skierowaniu do pełnego orzekania ponad 2 tys. sędziów będzie towarzyszyć równomierne obciążenie wszystkich obowiązkami.

Ziobro zapewniał, że proponowana reforma „sprawdza się do likwidacji wielu obszarów biurokratycznych rozbudowanej machiny sądownictwa”. - Poprzez spłaszczenie struktury sądownictwa chcemy po pierwsze uzyskać efekt w postaci uwolnienia przeszło 2 tys. stanowisk sędziowskich, które zamiast angażować się, jak to teraz ma miejsce, w pracę biurokratyczne, przekładanie papierów na biurku, zajmą się te poważne siły sędziowskie orzekaniem – mówił minister.

Ziobro: Krótsza droga obywateli do sądów

Minister wskazał, że dziś sędziom sądów rejonowych przydziela się nawet po 1,3 tys. spraw rocznie, podczas gdy sędziom sądów apelacyjnych – średnio niewiele ponad 300. Do sądów rejonowych trafia co roku około 14 mln spraw, a do sądów apelacyjnych ponad 100 razy mniej.