Ziobro: Solidarna Polska zgłosi własny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

Pierwsza z uchwał Zarządu Solidarnej Polski - mówił podczas sobotniej konferencji Zbigniew Ziobro - dotyczy kwestii odrzucenia szantażu instytucji unijnych, opartego na zasadzie "pieniądze za suwerenność".

– Nie zgadzamy się, by za należne Polsce środki Polska przekazywała zwierzchność nad sądami, nad polityką w obszarze kultury i spraw rodziny z Warszawy do Brukseli. Nie ma na to naszej zgody – oświadczył minister sprawiedliwości.