Ziobro o zwolnieniu Nowaka z aresztu: Rodzi się pytanie o związek między wypowiedziami Tuska a decyzją sądu

Do sprawy odniosła się także mec. Joanna Broniszewska, adwokat Nowaka. Pierwotnie były minister miał w areszcie pozostać do 16 kwietnia. - Sąd skorzystał ze swojego uprawnienia i uchylił areszt w dniu dzisiejszym. Zostało ustanowione poręczenie majątkowe w wysokości 1 mln zł, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju – wyjaśniła adwokatka.

Minister wskazał, że były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk „pozwolił sobie mówić, że Sławomir N. jest de facto więźniem politycznym i tak być nie może. - Takie sformułowania, jak widać, mogą mieć swoją moc sprawczą i siłę, bo rodzi się pytanie o związek między tymi wypowiedziami Donalda Tuska a decyzją sądu – przekonywał Ziobro. Prokurator generalny podkreślił, że mamy do czynienia ze sprawą, która „jest w toku, bardzo rozległą ,która wymaga czynności poza Polską”. - Według prokuratorów takiego rodzaju decyzja to postępowanie utrudnia – mówił. - W sposób ewidentny pan premier Donald Tusk w sposób jednoznaczny atakuje sądy i prokuraturę stwierdzając, że ten areszt to polityczne działanie – dodał.

Prokurator krajowy: Część podejrzanych obciążyła bardzo mocno Sławomira N.

Z kolei obecny na konferencji prokurator krajowy Bogdan Święczkowski przypomniał, że obecnie w śledztwie zarzuty usłyszało 10 osób, śledztwo jest rozwojowe, a część podejrzanych przyznała się do popełnianych czynów i „obciążyła bardzo mocno Sławomira N.”.

Świeczkowski podkreślił, że sąd podejmując decyzję nie zatrzymał ukraińskiego paszportu Sławomira N.

- W mediach pojawiają się komentarze, że to porażka prokuratury. To nie jest porażka prokuratury. Niewątpliwie taka decyzja sądu może doprowadzić do utrudnienia prowadzenia tego postępowania. Materiał to tysiące stron dokumentów, akt – tłumaczył.