Ziobro o wyroku ETPCz: Wyobraźnia przedstawicieli unijnych instytucji prawnych nie ma granic

Oprócz tego ETPCz stwierdził, że wobec sędziów, Moniki Dolińskiej-Ficek i Artura Ozimka, którzy w 2017 i 2018 roku starali się o awanse sędziowskie, doszło do naruszenia artykułu 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli zostało naruszone prawo do rzetelnego procesu i orzekł, że Polska musi zapłacić sędziom, którzy wnieśli sprawę do Trybunału, po 15 tysięcy euro.

Ziobro: Wyobraźnia przedstawicieli unijnych instytucji prawnych nie ma granic

- Dzisiejszy wyrok ETPCz jest bardziej polityczny, niż o charakterze prawnym. Gdyby poważnie i serio traktować orzeczenie, które zostało ogłoszone, trzeba by przyjąć, że w Polsce nie ma Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, ale i prezydenta, parlamentu czy rządu - mówił.

- Wyobraźnia przedstawicieli unijnych instytucji prawnych nie ma granic i chcieliby zawiesić polskie władze. To element szerzej zakrojonej akcji politycznej, ale my się nie przejmujemy wnioskami, które wyciągają ci przedstawiciele UE - podkreślił.

- Z rozstrzygnięcia ETPCz wynika, że są demokracje dojrzałe, ale i takie, które nie mogą decydować o tym, jak swoją trzecią władzę wybierać. Trzeba by nie mieć w sercu Polski, by się na takie rozstrzygnięcia zgadzać. Ale my się nie zgadzamy. Nam po 30 latach demokracji odmawia się prawa do wyłaniania sędziów w sposób oparty na demokratycznych zasadach. Nie zgadzamy się na traktowanie Polski jako kraju drugiej kategorii - dodawał minister.