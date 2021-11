Ziobro: Jourova nawołuje polskich sędziów do anarchii

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova wskazała, że unijni politycy obserwują w Polsce "stopniowe demontowanie rządów prawa". Stwierdziła także, że "nie może zaakceptować" sposobu, w jaki Polska dokonała reformy sądownictwa.

– Oferta na rozwiązanie kryzysów między Polską a UE jest zawsze na stole. Jeśli premier Morawiecki i Ziobro zadzwonią do mnie w nocy, odbiorę telefon, ale to muszą być rozmowy i propozycje konstruktywne. Ziobro powtarza, że to "nie mój interes", a ja odpowiadam, że "obawiam się, że to mój interes, bo polscy sędziowie są sędziami Unii, więc to nasza wspólna sprawa". Żałuję, że napięcie wokół Funduszu Odbudowy nie deeskaluje. Jestem bardzo sfrustrowana tym, co dzieje się w Polsce – powiedziała Jourova.