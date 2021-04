Ziobro blokuje głosowanie ws. OFE. Dziś spotkanie prezydium PiS

Od dłuższego czasu mówi się o negocjacjach lidera Kukiz’5 Pawła Kukiza z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Do kolejnego spotkania polityków ma dojść jeszcze w tym tygodniu. Jednym poruszonych tematów, ma być ewentualna współpraca ws. poparcia ustaw. Kukiz chce także, aby do Nowego Ładu dołączyć suplement, który zawierałby deklaracje dotyczące m.in. powołania sędziów pokoju czy przyjęcia ustawy antykorupcyjnej.

Rzecznik PiS Radosław Fogiel przekonywał w programie „Tłit” wp.pl, że cieszy go, iż „Paweł Kukiz ma dobrą opinię o Jarosławie Kaczyńskim”. - Myślę, że to jest opinia zgodna z prawdą, wbrew wielu kłamliwym, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Kilkukrotnie widziałem obu panów razem. Paweł Kukiz jest niewątpliwie ciekawym rozmówcą. Jeśli uda się doprowadzić do jakiegoś porozumienia, do tego, że pewne punkty programowe uznamy za zbieżne, tym lepiej. Rozmowy cały czas trwają - mówił Fogiel. - My nie rozmawiamy o jakimś konkretnym terminie, czy o konkretnym efekcie. Rozmawiamy o tym, co możemy razem zrobić – dodał.