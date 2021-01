Zimowe wyprzedaże. "Konsument praktycznie nie poczuł różnicy, kiedy pojawiły się sezonowe wyprzedaże"

Jak tłumaczy Kaleta- Domaradzka, pozwoliło to klientom na skorzystanie z zakupów offline przez dwa dni, wówczas sklepy stacjonarne i galerie przeżywały prawdziwe oblężenie. - Równocześnie nie słabła aktywność użytkowników w internecie, który od początku pandemii stał się naturalnym miejscem zakupowym dla wielu nowych konsumentów. W Domodi.pl widzimy np. duży wzrost kupujących w przedziale wiekowym 55+, wynosi on blisko 100% w porównaniu rok do roku- wyjaśnia.