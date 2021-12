Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. USA ogłosiły dyplomatyczny bojkot

Właściciel dyskoteki Muzyczna Wyspa w Zawadzkiem wygrał w sądzie z sanepidem. "Zamknięcie klubu było nielegalne"

Klub muzyczny w Zawadzkiem działał pomimo obostrzeń epidemicznych. Sanepid nakazał go zamknąć, a właściciel dyskoteki zaskarżył decyzję do sądu i wygrał. To...