Zima w USA 2021: Najbardziej cierpi Teksas, dziesiątki osób nie żyje, ofiar może być więcej [ZDJĘCIA]

Takiej zimy nie było w Teksasie od prawie półtora wieku. Padły dostawy prądu, jest wiele ofiar śmiertelnych, a do milionów ludzi nie dociera energia elektryczna.

Miliony domów w Teksasie pozbawione prądu przez ostry atak zimy, jakiej tam nie widziano od półtora wieku. Doszło do awarii elektrowni, ludzie gromadzą się w schroniskach, władze boją się, że dojdzie do lawiny zgonów w drugim najbardziej zaludnionym stanie Ameryki. W całym Teksasie tymczasowe schroniska zapełniły się i rosną obawy, że może dojść do ogromnej liczby zgonów z powodu historycznego chłodu. Operator sieci obiecuje na nowo uruchomić elektrownie, ale ostrzegł, że może to potrwać nawet kilka dni. Gubernator Teksasu Greg Abbott nakazał zbadać, co spowodowało awarie, ponieważ we wtorek wieczorem do trzech milionów Teksańczyków pozostawało bez prądu. Kryzys zasilania nastąpił, gdy zimowa burza przyniosła śnieg, lód i rekordowo niskie temperatury na ogromne połacie Stanów Zjednoczonych, a niebezpiecznie zimny arktyczny wiatr utrzyma się nad Wielkimi Równinami i Doliną Missisipi jeszcze kilka dni.

Już ponad 20 osób nie żyje, niektóre agencje mówią o ponad 30. Na południe od Houston, lekarz sądowy z dwóch hrabstw nad Zatoką Meksykańską szykuje się na najgorsze i domaga się ciężarówek chłodni, które pomieściłyby od 20 do 50 śmiertelnych ofiar zimy. - Nie mamy jeszcze potwierdzenia liczby zgonów związanych z pogodą, ale nie wiem, jak niektórzy ludzie przeżyją ten kataklizm – mówi sędzia z hrabstwa Galveston, Mark Henry. Gniew spadł na operatora sieci elektroenergetycznej, Electric Reliability Coun-cil of Texas (Ercot), bo nie wiadomo, kiedy znów popłynie prąd do wszystkich domów. "Ludzie bardzo cierpią" – napisał burmistrz Dallas Eric Johnson na Twitterze. Dyrektor Ercot, Bill Magness, zapowiada, że jego firma robi wszystko, by przywrócić dostawy prądu, ale sytuacja jest bardzo trudna, bo warunki pogodowe są fatalne. - Ilość czasu, jaki ludzie w Teksasie będą musieli spędzić w ekstremalnych mrozach, jest straszna - dodaje Magness.

CenterPoint Energy Inc., która dostarcza energię elektryczną w rejonie Houston, twierdzi, że zapotrzebowanie na prąd znacznie przewyższyło moce produkcyjne. Kryzys rozpoczął się po tym, kiedy doszło do serii awarii w elektrowniach. To skłoniło Ercota do ograniczenia dostaw, potem do dużych przestojów. Jeden z dwóch bloków elektrowni jądrowej w pobliżu Zatoki Meksykańskiej, został zamknięty, bo zamarł dopływ wody, powodując awarię pomp. Urzędnicy w Teksasie są krytykowani z powodu zawodnej sieci energetycznej. Sędzia hrabstwa Harris, Lina Hidalgo: "Historia zapamięta, kto odrobił swoja pracę, a kto tego nie zrobił". Pewną rolę w tych problemach odegrał również niedobór gazu ziemnego. Odwierty gazowe w Teksasie zamarzły, ograniczając podaż paliwa. Paula Gold-Williams, dyrektor CPS Energy, miejskiego przedsiębiorstwa energetycznego w San Antonio, powiedziała, że firma została zmuszone uruchomić niektóre swoje elektrownie gazowe z mniejszą mocą, bo nie było wystarczającej ilości gazu.

Schroniska i hotele w Teksasie zapełniły się, ludzie szukali schronienia przed zimnem. W Houston Centrum Kongresowe im. George'a R. Browna jest przepełnione, nie wiadomo, gdzie umieszczać kolejnych potrzebujących ciepłych pomieszczeń. Okrutna zima, która ogarnia duże części środkowych i południowych Stanów Zjednoczonych, przyniosła rekordowo niskie temperatury, pozbawiła miliony ludzi prądu. Najgorzej jest w Teksasie. Źle jest także w wielu częściach Appalachów i w północno-zachodnim Oregonie. W Karolinie Północnej trzy osoby zginęły po tym, jak tornado uderzyło w nadmorskie miasteczko. Śmiertelne ofiary były także w Houston, Luizjanie, Kentucky i Missouri. Burze śnieżne zaatakowały sieci energetyczne i unieruchomiły południowe równiny, niosły ciężki śnieg i marznący deszcz do Nowej Anglii i w głębi południa oraz przyniosły bardzo niskie temperatury. Ostrzeżenia o mrozie poszły z Kanady aż do Meksyku. W Chicago pół metra śniegu zmusiło szkoły publiczne do odwołania zajęć

Pogoda zagroziła kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi. Administracja Joe Bidena nie kryje, że opóźnienia w wysyłkach i dostawach szczepionek są możliwe. Obecne awarie nie są pierwszą porażką systemu energetycznego Teksasu, który jest zoptymalizowany pod kątem ekstremalnego zapotrzebowania stanu na klimatyzację w okresie letnim. Teksas przeszedł przez dwie zimowe katastrofy związane z

elektrycznością w ostatniej dekadzie, choć obie miały mniejszą skalę i czas trwania. W 2011 roku lutowy okres chłodu doprowadził do gwałtownego wzrostu popytu na gaz ziemny i problemów związanych z systemami gromadzenia i dostaw gazu.

