Zima bez nart? W Europie trwa dyskusja, czy otworzyć wyciągi. Część państw chce zakazu ponad granicami

Ferie zimowe w 2021 mają być... domowe MEMY. Termin taki sam dla wszystkich. Do tego czasu pojawi się szczepionka na koronawirusa?

Ferie zimowe 2021 będą zupełnie inne w dobie pandemii koronawirusa. Rząd zaleca domowe ferie zimowe i jego decyzją wszyscy będą mieć taki sam termin zimowych wakacji. Tym samym ferie wszyscy uczniowie odbywać będą od 4 do 17 stycznia 2021. To cios dla branży turystycznej, ale jest szansa, że zaczną pojawiać się pierwsze dawki szczepionki na koronawirusa - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Co na to internet? Jak zwykle ma memy. Zobacz je w galerii zdjęć.