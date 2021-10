Ziemkiewicz zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Rzecznik MSZ wskazuje na pewien związek z wydarzeniami z 2018 r.

Publicysta towarzyszył córce, która miała rozpocząć naukę w Oxfordzie. Brytyjskie służby przepuściły żonę i córkę Ziemkiewicza, ale jego samego zatrzymały. Publicyście odebrano również leki, które miał przy sobie.

Ziemkiewicz został zwolniony i zobowiązany do powrotu do Polski, w co zaangażowane było Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W rozmowie z polskatimes.pl rzecznik prasowy MSZ, Łukasz Jasina przekazał, że „w sobotę polskie służby konsularne, Konsul RP w Londynie, Wydział Konsularny Ambasady RP w Wielkiej Brytanii, przez cały dzień pomagały Rafałowi Ziemkiewiczowi”.

– Służby uczestniczyły – na miarę swoich możliwości – w tych procedurach, które tam miały miejsce, aż do momentu odlotu Rafała Ziemkiewicza z Wielkiej Brytanii do Polski. Była to normalna opieka nad obywatelem RP w stanie zagrożenia, który się o taką opiekę zwrócił, a dokładniej wystąpiła o nią jego żona – mówił.