Ziemkiewicz zatrzymany na lotnisku Heathrow. Wiceszef MSZ: „W tym tygodniu zamierzam rozmawiać z ambasador Wielkiej Brytanii” Lidia Lemaniak

Szymon Starnawski /Polska Press

W sobotę Rafał Ziemkiewicz został zatrzymany na lotnisku w Wielkiej Brytanii. Publicysta został zwolniony i zobowiązany do powrotu do Polski, w co zaangażowane było Ministerstwo Spraw Zagranicznych. – Bardzo chętnie się dowiem, o jakie poglądy chodzi i jak to się mieści w ramach wolności słowa, którą – jak rozumiemy – Wielka Brytania powinna szanować. Żeby się tego dowiedzieć, w tym tygodniu zamierzam rozmawiać z ambasador Wielkiej Brytanii – powiedział polskatimes.pl wiceminister spraw zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk.