Zieliński znów strzela. Gol Polaka w hicie Serie A z Atalantą

Zieliński trafił jeszcze przed przerwą. Po odegraniu oddał dwa strzały. Pierwszy został zablokowany przez obrońcę, po drugim piłka zatrzepotała w siatce.

- On się nie zatrzymuje. Kolejny wielki mecz z golem: Inter, Lazio, teraz Atalanta! - emocjonowali się komentatorzy Eleven Sports. - Co za ważna bramka Zielińskiego. Jest bohaterem, jest liderem lidera Serie A. Patrząc na to jak gra, jak stara się myśleć - jest mózgiem tego zespołu.