Zieliński w końcu z golem! Napoli gromi rywali [WIDEO]

Napoli przystąpiło do tego spotkania z kompletem punktów, wygrywając cztery poprzednie spotkania ligowe różnicą ośmiu goli. W czwartek strzelanie rozpoczął Victor Osimhen, który już w 10. minucie dał gościom prowadzenie. Przed przerwą na 2:0 podwyższył Fabian Ruiz. W drugiej odsłonie Osimhen drugi raz trafił do siatki, ale ostatnia szpilka należała do Piotra Zielińskiego.

Polak dostał piłkę w obrębie pola karnego i potężnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Dotychczas Zieliński rozegrał pięć meczów w tym sezonie (4 liga, 1 Liga Europy) i było to jego pierwsze trafienie. Dzięki zwycięstwu Napoli przeskoczyło Inter i z kompletem meczów zajmuje 1. miejsce w tabeli.