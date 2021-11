Zieliński: Słuchając opozycji, można odnieść wrażenie, że to Polska jest winna temu, co się dzieje na granicy Lidia Lemaniak

09.11.2021 warszawa 41. posiedzenie sejmu - nadzwyczajne posiedzenie dot. sytuacj na granicy polsko-bialoruskiejn/z jaroslaw zielinskifot. adam jankowski / polska press Adam Jankowski

– Czasem można odnieść wrażenie, słuchając wypowiedzi posłów opozycji, że to Polska jest winna temu, co się dzieje na granicy, a nie reżim Łukaszenki. Skupianie się głównie na tym, żeby świadczyć pomoc humanitarną nielegalnym migrantom jest nieporozumieniem, bo tu sprawa jest bardzo jasna. Albo my chronimy polską granicę i nie pozwalamy na nielegalne przekraczanie, albo pochylamy się z jakimś nadmiernym uczuciami wobec tych, którzy są bardzo agresywni, którzy nie chcą legalnie do Polski przyjechać, poprosić o status uchodźcy czy status osoby chronionej, tylko biorą udział w akcji Łukaszenki, forsując siłowo przekroczenie naszych granic – powiedział polskatimes.pl poseł Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Zieliński.