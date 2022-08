Zidane trenerem Manchesteru United? Jest oferta!

Do informacji, że doszło do kontaktu między przedstawicielami Czerwonych Diabłów, a byłym trenerem Realu Madryt, dotarła hiszpańska gazeta "AS". Wcześniej Francuza łączono z największymi firmami na świecie jak Juventus i Bayern Monachium, ale były to tylko plotki. Teraz, gdy Manchester United zwolnił Jose Mourinho, Anglicy przedstawili realną ofertę i decyzja należy do Zidane.

Najbardziej utytułowana drużyna w Anglii potrzebuje tak mocnego nazwiska na ławce trenerskiej. We wtorek zwolniono Jose Mourinho, który gwarantował pewną jakość, ale z powodów licznych konfliktów personalnych nie przekładała się ona na wyniki. Do końca sezonu Diabły poprowadzi więc były napastnik drużyny Ole Gunnar Solskjaer, co bardzo odpowiada Zidane'owi. Francuz wspominał wielokrotnie, że chciałby na chwile odpocząć od piłki, więc prace w Manchesterze zacząłby od nowego sezonu.

Zinedine Zidane to obecnie jedno z najgorętszych nazwisk na rynku trenerskim. Były gracz Realu Madryt i Juventusu w roli menadżera czuje się podobnie dobrze jak na boisku i już zapisał się w historii. Wraz z Królewskimi trzy razy z rzędu zdobył Ligę Mistrzów, triumfował również raz w La Liga i dwa razy w superpucharze Europy. Po zakończeniu poprzedniego sezonu pożegnał się z Los Blancos, co było bardzo dużym zaskoczeniem dla świata sportu.