Zgodność konstytucji z prawem unijnym. Trybunał Konstytucyjny dzisiaj przedstawi wyrok

W czwartek o godzinie 10 Trybunał Konstytucyjny powrócił do rozpatrywania wniosku premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącego zgodności konstytucji z prawem unijnym. Po kilkugodzinnej serii pytań, a także wypowiedziach podsumowujących przedstawicieli stron prezes TK Julia Przyłębska poinformowała o zakończeniu obrad. Przekazała, że wyrok zostanie ogłoszony o godzinie 17.15.

Dzisiejsza rozprawa rozpoczęła się od pytań, które przedstawicielom premiera zadawał sędzia TK Piotr Pszczółkowski. Sędzia pytał między innymi o przestrzeganie wyroków TSUE przez polski rząd, a także o to, kto jest adresatem wniosków TSUE. Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazywali, że TSUE wykracza poza swoje kompetencje. Prof. Marek Szydło podkreślał, że TSUE mógł przyjąć daną interpretację, ale to do krajowego TK należy ostatnie słowo.

Natomiast przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych sędzia Pszczółkowski pytał o konsekwencje wyroku TK - wyjście z Unii Europejskiej, referendum w tej sprawie, zmianę w unijnym traktacie. Przedstawiciel MSZ wskazywał, że wydanie wyroku przychylnego wnioskowi premiera nie musi skutkować wystąpieniu z UE.