Zestaw rapera Maty w McDonald's. Michał Matczak w ogniu krytyki. "Pokolenie pluszowego buntu"

Mata, 21-letni raper z Warszawy to dziś bez wątpienia jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w naszym kraju. O skali jego popularności świadczyć mogą przede wszystkim imponujące liczby. Jego debiutancki krążek pt. "100 dni do matury" uzyskał status poczwórnie platynowej płyty, a najnowszy album artysty pt. "Młody Matczak" pokrył się podwójną platyną zaledwie kilkanaście dni po premierze.

Mata jako pierwszy polskojęzyczny twórca w historii trafił na listę "Global 200" magazynu "Billboard", a we wrześniu tego roku jako pierwszy żyjący polski artysta przebił barierę 2 milionów słuchaczy na Spotify. Do długiej listy sukcesów rapera z pewnością należy zaliczyć jeden z największych koncertów w historii polskiego hip hopu, który miał on okazję zagrać 2 października 2021 roku na warszawskim Bemowie.

Pomimo tłumów chcących zobaczyć młodego artystę na żywo, a także ogromu fanów stojących w kolejce po jego płyty, nie wszyscy są zwolennikami twórczości Maty. Część zarzuca mu m.in. brak dojrzałości w tekstach, a także zbyt duże odbicie w stronę muzyki rozrywkowej. Wątpliwości budzi też jego działalność pozamuzyczna. Raper wziął ostatnio udział w kampanii reklamowej restauracji McDonald's, co nie spodobało się m.in. znanym dziennikarzom.