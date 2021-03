Zespół U2 pokaże na swoim kanale na YouTube serię swoich najlepszych koncertów. Pierwszy już 17 marca 2021 r. Start koncertu o godz. 20.30

17 marca - Dzień Świętego Patryka U2 Go Home: Live From Slane Castle - Irlandia 2001

1 kwietnia

Popmart: Live From Mexico City - Meksyk 1997

10 kwietnia

iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris - Francja 2015

Pierwszy występ będzie dostępny 17 marca, w Dniu Świętego Patryka: „U2 Go Home: Live From Slane Castle” z 2001 roku. W ramach supportu zobaczymy występ Dermota Kennedy’ego, nagrany specjalnie na tę okazję w ubiegłym tygodniu w Los Angeles.

25 marca na kanale zespołu pojawi się „U2: Live At Red Rocks” z 1983 roku. W ramach supportu będzie można zobaczyć Fontaines D.C. - występ zarejestrowano w 2020 roku w Dublinie.

The PopMart Tour dotarło do Meksyku w grudniu 1997. Ten właśnie występ będzie można zobaczyć 1 kwietnia 2021 r., a jako support pojawi się Carla Morrison.

W grudniu 2015 r. U2 powróciło do Paryża, niecały miesiąc po zamachach terrorystycznych, których dokonano 13 listopada. „iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris” był ostatnim koncertem w ramach trasy, był to niezapomniany wieczór, podczas którego fani usłyszeli m.in. emocjonalny cover „People Have The Power” Patti Smith. Ten występ trafi na YouTube 10 kwietnia, a jako support pojawi się Feu! Chatterton.